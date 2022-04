La guerra e i nemici del libero commercio: sovranisti e no global

Una delle lezioni più chiare dei disgraziati anni Trenta del secolo scorso è che le guerre commerciali sono l’anticamera delle guerre vere. Una lezione che stiamo riscoprendo in questi giorni, ma che tanti hanno rifiutato, nelle destre sovraniste e nei variegati movimenti delle sinistre no global. I settant’anni di pace che abbiamo conosciuto fino a poche settimane fa in quasi tutto l’occidente, malgrado le enormi tensioni della Guerra Fredda, sono anche dovuti a una lunga e paziente costruzione, iniziata con gli accordi di Bretton Woods del 1944, volta a smantellare le barriere che erano state costruite prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Il principio su cui si reggeva l’intero edificio era quello del multilateralismo che non comportava un do ut des fra singoli paesi, ma cercava di aprire i commerci a tutti i paesi o comunque a un gran numero di essi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE