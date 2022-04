"Con la guerra sono crollati i pilastri del mondo di Merkel”. Parla Parsi

La guerra in Ucraina ha fatto entrare la Germania in una crisi che è anche d’identità: dal rapporto con la Russia alla politica di difesa. “L’ordinato mondo che i tedeschi avevano in mente, in cui la sfida principale era la transizione ecologica, è saltato. E non perché la transizione energetica sia diventata meno importante, anzi. Ma perché si è sbriciolata l’idea tedesca che tutto si incasella secondo una gerarchia”, dice Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano. La preoccupazione per la Germania era la stabilità economica. “E’ emersa così la vera criticità europea, frutto dell’egemonia politico-culturale della Merkel che ha imposto un modello economico fondato sull’export e vulnerabile sia dal lato dell’acquisizione delle materie prima sia dal lato dei mercati di sbocco: si prende energia dalla Russia e si vendono prodotti in Cina. L’asse russo-cinese ora è un incubo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE