Kazakistan e Uzbekistan cancellano la parata del 9 maggio e da Mosca arrivano le minacce

Gli stati ai confini del territorio russo hanno preso una decisione che potrebbe portare tanti problemi: la situazione nelle ex capitali sovietiche non è così promettente come sembra

La decisione del Kazakistan di non tenere la tradizionale parata militare del 9 maggio ha scatenato la reazione della macchina della propaganda vicina al Cremlino. Ufficialmente cancellata dalle autorità kazake per ragioni di bilancio, la manifestazione militare che celebra la sconfitta dei nazisti è un evento particolarmente sentito in Russia e nel mondo post sovietico. Ancora di più quest’anno: non a caso, le forze armate russe dovrebbero sfilare a Mariupol, a sottolineare i presunti successi conseguiti sul fronte ucraino.