Armi e supporto alla Moldavia: l'Unione europea sta diventando grande

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Sergio Mattarella lo ripete quasi ogni giorno. E la frequenza delle sue puntualizzazioni ci fa capire quanto sia utile tenere fermi i punti importanti dell’impegno italiano in Europa e nel mondo per contribuire al mantenimento della libertà e della democrazia. Perché queste sono le questioni in ballo in queste settimane e forse è perché qualcuno capisce quanto il momento sia grave che certi comportamenti della comunicazione politica e del giornalismo schierato danno particolarmente fastidio e quelli che in altri momenti sarebbero simpatici contributi al pluralismo o alla ricerca di opinioni molto laterali ora diventano qualcosa di molto fastidioso e preoccupante. Ma lasciamo perdere e torniamo all’Ue per ragionare, anche a cena, su una giornata caratterizzata da decisioni e da frenate, con le prime più importanti delle seconde.