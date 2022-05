A Lyman la guerra uccide e spacca le famiglie dal 2014. Reportage da una città isolata tra Russia e Ucraina

Nei rifugi si aspettano le munizioni occidentali, ma i soldati russi potrebbero arrivare prima. In questa zona del Donbas il sentimento prevalente è la stanchezza: "L'unica cosa che mi interessa è che non ho più niente"

Severodonetsk, Donbas. Lyman è una città di ventimila abitanti dove ne sono rimasti la metà perché qui il rumore dell’artiglieria russa e di quella ucraina non si placa mai per più di dieci minuti. E’ sulla linea del fronte dell’offensiva nel Donbas e i russi, scendendo da nord, sono arrivati a dodici chilometri dalle abitazioni. Per raggiungere la città bisogna passare dalla parte opposta e usare l’unico ponte stradale ancora intatto, i carri armati ucraini lo percorrono in senso inverso per riposizionarsi mentre le auto civili sono poche e sfrecciano.