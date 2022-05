Mentre media tra russi e ucraini Erdogan ha mano libera in Iraq contro gli yazidi

Sette anni fa, la Highway 47 era diventata uno dei simboli della sconfitta dello Stato islamico. Congiungeva quelle che un tempo erano le capitali del Califfato, Raqqa in Siria e Mosul in Iraq, e quando fu riconquistata dai peshmerga si assestò un colpo decisivo che fece saltare la linea dei rifornimenti dei jihadisti. Oggi, lungo il confine siriano, le autorità irachene vogliono costruire un muro che tagli in due quell’autostrada, ufficialmente per chiudere le vie di comunicazione fra ciò che resta degli uomini dello Stato islamico. Per gli yazidi, invece, le cose stanno diversamente e accusano l’esercito iracheno di volere chiudere loro ogni via di fuga mentre li attaccano nel Sinjar. In questi giorni, mentre i turchi hanno lanciato un’offensiva nel Kurdistan iracheno per neutralizzare alcune postazioni dei combattenti curdi del Pkk, l’esercito iracheno ne ha avviata un’altra contro gli yazidi. Questa minoranza è considerata eretica dall’islam più radicale e nel 2014 fu massacrata dallo Stato islamico con esecuzioni di massa e corpi gettati in fosse comuni in quello che per l’Onu fu a tutti gli effetti un genocidio. Ora gli yazidi temono che quanto avvenuto in passato stia per ripetersi, stavolta per mano dell’esercito iracheno e con il placet della Turchia. “Finiranno per fare quello che non è riuscito al Califfato: sterminarci tutti”, scrivono gli attivisti sui social network.

