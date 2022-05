L'ambiguità americana sulla difesa di Taiwan potrebbe finire presto

A oltre due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, a Washington stanno aumentando le pressioni bipartisan sull’Amministrazione Biden affinché abbandoni la cosiddetta ambiguità strategica nei confronti di Taiwan. L’espressione “ambiguità strategica” dovrebbe trasformarsi in una “chiarezza strategica”, e non è soltanto una questione lessicale. Da quando l’America ha deciso di riconoscere formalmente la Repubblica popolare cinese (non riconoscendo più la Repubblica di Cina) nel 1979, le relazioni tra Washington e il governo di Taiwan sono guidate dal Taiwan Relations Act. Una legge che, tra le altre cose, dice che l’America deve fornire a Taiwan armi di carattere difensivo per aiutarla a difendersi, ma è poco chiara su cosa dovrà fare Washington in caso di guerra. Mandare uomini, oltre che missili? Dopo la guerra di Putin in Ucraina, Taiwan è tornata al centro del dibattito internazionale, e anche se la situazione è molto diversa nel Pacifico l’identità nazionale progressista e democratica taiwanese è un ostacolo alla “riunificazione pacifica” che vorrebbe Pechino. L’ammiraglio Philip Davidson, ex comandante del Pacifico, ha detto a marzo al Congresso che si aspettano una mobilitazione cinese per “riconquistare” Taiwan non prima del 2027, ma prima di allora bisognerà capire se davvero, l’America, ha intenzione di andare a difendere il piccolo paese del Pacifico e se una eventuale “chiarezza strategica”, annunciata in questa fase, possa funzionare da deterrente per Pechino. In una dichiarazione rimasta celebre – anche per la tensione che aveva provocato – il 22 ottobre del 2021, il presidente Joe Biden rispose “certo, abbiamo un impegno su questo” al giornalista che gli chiedeva se l’America avrebbe difeso Taiwan in caso di invasione. Poco dopo, il portavoce della Casa Bianca andò davanti alle telecamere per dire che quella risposta non aveva cambiato niente della “ambiguità strategica” americana su Taiwan.

