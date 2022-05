L'economia russa, tra realtà e propaganda

Dopo che Bloomberg aveva dato la notizia di una previsione fatta dal ministero delle Finanze russo di una contrazione del pil del 12 per cento nel 2022 a causa delle sanzioni occidentali, martedì è arrivata la smentita da Mosca: “La preparazione delle previsioni macroeconomiche ufficiali non rientra nell’autorità del ministero delle Finanze”, ha dichiarato lo stesso ministero, osservando che “si aspetta che le misure adottate dal governo e dalla Banca di Russia consentano di alleviare in larga misura le conseguenze negative delle sanzioni e garantire uno sviluppo economico stabile”.

