L'epocale crisi economica di cui i russi ancora non si rendono conto

L’economia russa sta male e ancora non se n’è accorta. A un primo sguardo, come ripetono i molti che descrivono l’inefficacia delle sanzioni, può sembrare che la Russia si sia adattata alle restrizioni economiche imposte dai paesi occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina. Il rublo, che nei primi giorni di guerra era crollato del 40%, ora è tornato ai livelli precedenti. E la Banca centrale russa, che aveva in un colpo solo alzato i tassi d’interesse al 20% per arrestare la fiammata inflattiva, ha poi fatto due tagli prima al 17% e poi al 14%. Inoltre, proprio a causa della crisi geopolitica, l’impennata dei prezzi di gas e petrolio continua a riempire i forzieri del Cremlino. Per giunta, non c’è stato ancora un default né dalle principali città russe arrivano immagini con le file davanti ai negozi o con gli scaffali vuoti.

