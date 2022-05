L'embargo sulla Russia è un'opportunità per l'Italia e farà male più a Putin che a noi

Apocalisse no, grazie. Se si ha la pazienza di dedicare qualche minuto alla lettura del rapporto presentato alcuni giorni fa dal Copasir sull’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina sul futuro della nostra sicurezza energetica si capirà ancora una volta con estrema chiarezza perché la traiettoria del gas rappresenta, per l’Italia, la perfetta cartina al tornasole dei nostri vizi, delle nostre virtù, dei nostri tabù, dei nostri peccati e delle nostre opportunità. I nostri vizi sono quelli che hanno a che fare con l’approccio ideologico scelto negli ultimi anni dall’Italia sul tema dell’indipendenza energetica e per capire le radici di questo guaio due spunti possono aiutare. Primo: in base ai dati del 2020, il mix energetico italiano risulta per più dell’80 per cento composto da fonti fossili, quali gas e petrolio, rispettivamente al 42 per cento e al 36 per cento, e in modo residuale carbone (4 per cento), mentre le fonti green contano per il 18 per cento circa (11 per cento fotovoltaico ed eolico, 7 per cento idroelettrico).

