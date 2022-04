Il Copasir attende risposte dalla Belloni: "Davvero Orsini ha collaborato col Dis?"

Nell’attesa della data da fissare, c’è già una ricorrenza che è arrivata. Perché è ormai un mese esatto che il Copasir ha inoltrato al Dis una richiesta di chiarimento in merito alle indiscrezioni di stampa che vogliono Alessandro Orsini, questo professore ubiquo ai canali e onnipresente sui talk-show, come un ex collaboratore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che sta a capo dei servizi segreti. Trenta giorni trascorsi invano, finora, se è vero che dal quartier generale di Piazza Dante non sono arrivate né smentite né spiegazioni. Che invece al Comitato parlamentare che vigila sull’intelligence risulterebbero preziose, mentre si imbastisce l’indagine sulla Rai e sulla sua permeabilità alla propaganda di Putin, nell’attesa di individuare – eccola, la data ancora in ballo – il giorno in cui audire l'ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes.

