Così la Russia sta trasferendo la crisi economica nei paesi alleati

Mosca, isolata dall'Occidente, rischia di trascinare nella spirale della recessione la Bielorussia, che dipende completamente da lei dopo le sanzioni del 2021. Il Kazakistan cresce ma meno di quanto potrebbe e sulla guerra non è completamente allineato con Putin

l discorso del Giorno della Vittoria è stato quasi una delusione, Vladimir Putin non ha annunciato la mobilitazione generale né rivendicato una vittoria (anche solo parziale), giustificando le sue azioni come un attacco preventivo contro l’aggressione di un Occidente “moralmente degradato” che voleva togliere alla Russia i “suoi” territori di Donbas e Crimea. Tanti i riferimenti al sacrificio dei sovietici, parole che vogliono accendere il fervore patriottico dei russi per prepararli all’economia della resistenza e all’isolamento internazionale. Nel frattempo tante persone, spesso le più brillanti, emigrano: secondo i rapporti dei servizi di sicurezza (Fsb) nei primi tre mesi dell’anno 3,8 milioni di russi hanno lasciato il paese. Il danno inflitto dalle sanzioni economiche è reale e, a lungo termine, mette a rischio sia la tenuta interna sia le relazioni con i paesi vicini.