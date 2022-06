Orbán blocca di nuovo il sesto round di sanzioni. Ma l'Ue resta eccezionale

Bruxelles. L’Ungheria ha deciso di bloccare l’accordo raggiunto sull’embargo petrolifero alla Russia durante la riunione degli ambasciatori dei Ventisette paesi dell’Unione europea. Budapest aveva già ottenuto l’esenzione completa dall’embargo (in via temporanea che con tutta probabilità diventerà permanente) ma ha voluto anche che tutti gli oleodotti fossero esclusi dalla misura. Ha ottenuto più di quello che aveva previsto (e infatti il premier Viktor Orbán è tornato gongolante a casa dove si è messo a trollare immediatamente l’Unione europea) ma non si è accontentata, dando ragione a chi dice che le concessioni non saziano il governo ungherese, anzi, al contrario. Così durante la riunione degli ambasciatori il rappresentante del governo di Orbán ha detto: se non si toglie il patriarca russo Kirill dalla lista delle persone sanzionate (sono state aggiunte più di cento personalità russe), non diamo il via libera all’intero sesto pacchetto di sanzioni previsto dall’Ue.

