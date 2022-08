La proposta tedesca sul Patto di stabilità accoglie alcune idee di Draghi e Macron

Il governo tedesco ha pubblicato la sua proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita in cui vengono accolte alcune delle richieste di Emmanuel Macron e Mario Draghi, ma non nella direzione desiderata da chi vorrebbe moltiplicare i Recovery fund e renderli permanenti. La Germania concede qualcosa sulla linea del rigore, ma chiede vincoli di applicazione molto rigidi e la possibilità di avere più voce in capitolo, proponendo che i piani finanziari nazionali siano valutati anche dagli stati membri e non solo dalla Commissione europea come avviene ora. Si chiede inoltre di conferire piena indipendenza all’European fiscal board (un organo consultivo della Commissione), attribuendogli un ruolo terzo di controllo. Berlino riconosce che la regola che invita i paesi con un rapporto debito/pil superiore al 60 per cento – l’Italia è al 150 per cento – a ridurre qualsiasi carico di debito che oltrepassa quella soglia di un severo 5 per cento annuo impone “percorsi di aggiustamento non realistici” e, pur respingendo le proposte di Roma e Parigi di esentare le spese per il clima o per la difesa dalle regole del debito europeo, suggerisce che i paesi potrebbero superare i limiti di investimento “su una base una tantum strettamente definita”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE