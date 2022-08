Nessun ripensamento sullo stato di diritto, Varsavia minaccia von der Leyen

La Polonia ha minacciato di rovesciare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen se Bruxelles non sbloccherà i fondi destinati a Varsavia, in un’escalation della contesa tra il partito Diritto e Giustizia (PiS) e la Commissione sulle deterioramento dello stato di diritto nel paese. Il presidente del PiS Jaroslaw Kaczynski – ex premier ma de facto ancora leader del paese – ha promesso che Varsavia non farà più niente per soddisfare le milestone sulle riforme del sistema giudiziario richieste da Bruxelles per sbloccare i 35 miliardi di euro del Recovery fund destinati alla Polonia. “Abbiamo mostrato la nostra buona volontà, ma le concessioni non hanno prodotto nulla” ha detto Kaczynski, insistendo che Varsavia ha risposto alle richieste tornando sui suoi passi e modificando alcune delle riforme che aumentavano il controllo del governo sulla magistratura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE