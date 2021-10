Il club Europa e la Polonia che forse non è (più) uno Stato di diritto

I governanti polacchi hanno deciso di far cessare anzitempo gli incarichi di alcuni giudici e di non far prestare il giuramento ai nuovi componenti della Corte costituzionale, per sostituirli con altri più graditi. Una decisione in contrasto con l'ordinamento giuridico Ue. Ecco perchè

In tutti gli ordinamenti compositi, dagli imperi del passato alle organizzazioni europee dei giorni nostri, vi sono momenti difficili e talora vere e proprie crisi. Queste sorgono nelle fasi in cui si manifestano problemi e vi è una flessione nella fiducia reciproca tra le parti, che si allontanano sempre di più. È ciò che sta accadendo nella contesa in atto tra l'Ue e le forze politiche che sono al governo a Varsavia. Essa è sorta alcuni fa, per via della decisione dei governanti polacchi di far cessare anzitempo gli incarichi di alcuni giudici e di non far prestare il giuramento ai nuovi componenti della Corte costituzionale, per sostituirli con altri più graditi. La contesa si è inasprita dopo che la Corte di giustizia dell’Ue ha dichiarato tali decisioni in contrasto con lo Stato di diritto, e, ancor di più, a causa della recente sentenza della Corte costituzionale polacca.