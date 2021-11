I cattivi che stanno vincendo

"Il futuro della democrazia potrebbe essere deciso in un arido palazzo di uffici nella periferia di Vilnius, accanto a un’autostrada affollata da automobilisti impazienti che stanno per uscire dalla città. Qui ho incontrato Sviatlana Tsikhanouskaya la scorsa primavera, in una stanza con un grande tavolo, una lavagna e poco altro. Il suo staff – oltre una dozzina di giovani giornalisti, blogger, vlogger e attivisti – stava per cambiare ufficio. Ma quello non era l’unico motivo per cui quel luogo sembrava così stantio e artificiale. Nessuno di loro, in particolare la Tsikhanouskaya, voleva veramente stare in quel palazzo brutto, né tantomeno nella capitale lituana. Lei si trova lì perché ha probabilmente vinto le elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia, e perché il leader che ha probabilmente sconfitto, Alexander Lukashenka, l’ha costretta a lasciare il paese subito. La Lituania le ha offerto asilo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE