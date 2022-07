Le minacce dalla Crimea

La Russia teme che l’Ucraina possa attaccare il ponte di Kerch, la struttura che collega la Crimea alla regione russa di Krasnodar inaugurata da Vladimir Putin quattro anni fa e alla quale Margarita Simonyan, direttrice di Rt, dedicò un film, una commedia sentimentale patriottica: la definizione del genere cinematografico è la sua. Abbattere il ponte sarebbe un risultato importante per gli ucraini: interromperebbe una delle arterie usate dai russi per rifornire i soldati stanziati in Crimea. Gli ucraini hanno dimostrato di saper essere precisi e i russi, per evitare che il ponte venga colpito, hanno iniziato ad avvolgerlo di nebbia artificiale per nasconderlo alle ricognizioni aeree, correndo il rischio di tamponamenti tra gli automobilisti che lo percorrono.

