Le sculture di Odessa, l'orrore e la memoria che invade il presente

Nello studio di Mikhail Reva, nella città ucraina, “in cui si viene per i palazzi e per le statue: per la leggenda, la mitologia”. Il groviglio di chiodi forgiati, memoria delle crocifissioni, ora è un monumento per Mariupol, dice l'artista al Foglio

Odessa, dal nostro inviato. Di mattina vado a prendere caffè e cappuccino al chiosco in mezzo al viale. C’è sempre un po’ di fila. Penso che tocchi a me, urto contro un tipo grande, con una bella faccia da lucumone sbarbato, ci scusiamo a vicenda, ci facciamo i complimenti, come succede fra stranieri benigni. Ho un appuntamento con Ugo Poletti e sua moglie, Antonina Semenova, mi hanno invitato allo studio di Mikhail Reva, nato nel 1960, scultore e pittore eminente in Ucraina e fuori. Ha studiato ed esposto a San Pietroburgo, a Mosca, a Roma, a New York…