Liberare Kherson è fondamentale ma cruento. Kyiv: “Scappate da lì

“Che grande cosa è il karma”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare della regione di Odessa. Dalle sue coste, lunedì, sono partiti gli attacchi che hanno colpito tre piattaforme galleggianti per l’estrazione del gas nelle acque della Crimea. Gli attacchi fanno parte di un piano più generale per riconquistare il sud (strategico più dell’est) e mandare un messaggio a Putin: concentrare la tua potenza in Donbas non è a costo zero, alla lenta e dissanguante avanzata nella provincia di Luhansk corrispondono insidie alle conquiste più preziose che hai ottenuto finora. Come il petrolio, il ponte che collega Kherson alla Crimea e lo sbocco del fiume per portarci l’acqua. Nel 2014 i russi non hanno occupato solo la penisola ma anche una zona marittima tre volte più grande dove ci sono giacimenti che valgono miliardi di dollari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE