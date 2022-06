L'offensiva russa procede con le torture nei campi di smistamento

La linea del fronte nel Donbas si muove poco, non c’è ancora stato il colpo del “knockout” da parte dei russi, nonostante la riorganizzazione militare voluta da Vladimir Putin sia stata avviata da due mesi. Questo non significa che il colpo non arriverà, ma nel frattempo il morale basso degli ucraini di cui si è molto discusso è già meno basso e la capacità di adattamento alle nuove tattiche militari cresce. Il governo di Kyiv aspetta le armi fornite dall’occidente, ma mentre noi ci interroghiamo su queste commesse Putin procede con il suo manuale di guerra: colpire civili indiscriminatamente in tutto il paese e annientare il popolo ucraino con la violenza delle deportazioni e delle torture. Lo dimostrano le ultime testimonianze pubblicate in questi giorni dal New York Times e dalla Bbc: a parlare sono i sopravvissuti dei cosiddetti “campi di smistamento” gestiti dai russi.

