Gli ucraini avanzano in direzione Kherson

Cinquanta chilometri nel sud pieno di soldati russi valgono più dei novanta ripresi un mese fa nella regione di Kharkiv lasciata sguarnita. Anche questa volta le notizie migliori per l’Ucraina arrivano dai blogger militari russi indignati e increduli

A Novopetrivka, un villaggio appena liberato nella regione di Kherson, delle signore anziane corrono verso i soldati ucraini con in mano le mele che hanno raccolto in giardino, i soldati ringraziano e poi le signore li abbracciano e piangono. Esattamente come era accaduto un mese fa con lo sfondamento a sorpresa nella regione di Kharkiv, le notizie più interessanti sulla controffensiva nel sud le danno i blogger militari russi. Le rivendicazioni di Kyiv e le mappe degli istituti internazionali di analisi militare sono prudenti, quelle del canale Telegram filo Cremlino Rybar mostrano una superficie liberata grande il doppio. Un mese fa era successa la stessa cosa e avevano ragione i blogger russi.