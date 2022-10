Dal Donbas a Kherson. L'Ucraina spinge le forze russe alla ritirata sui fronti est e sud

Dopo la riconquista dell'hub di transito strategico di Lyman, prosegue l'avanzata ucraina. Riprendere il controllo di Kherson è fondamentale per Kyiv, a livello militare e politico: sarebbe paralizzante per l'esercito russo e umiliante per Putin. Anche Mosca costretta ad ammettere la ritirata

Martedì le truppe ucraine hanno accelerato le loro avanzate militari su due fronti, spingendo le forze russe alla ritirata nelle regioni di Donetsk e Luhansk a est e nella regione di Kherson a sud. Kyiv continua a riconquistare i territori occupati proprio nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin e il parlamento russo cercano di formalizzare la loro sempre più inverosimile "annessione" di quattro regioni ucraine. "I comandanti delle forze armate ucraine nel sud e nell'est stanno creando problemi alla catena di comando russa molto velocemente e i russi non possono rispondere efficacemente", ha detto un funzionario occidentale al Washington Post. "E questo sta aggravando la disfunzione esistente all'interno dell'esercito russo".

Kyiv sta spingendo per riprendersi quanto più possibile i suoi territori occupati, prima che la Russia invii i rinforzi, a seguito della mobilitazione di riservisti. La controffensiva ucraina, che si era mossa molto più lentamente nel sud rispetto alla spinta fulminea nella regione nord-orientale di Kharkiv a settembre, ha improvvisamente preso velocità, con le unità russe che si sono ritirate negli ultimi giorni da un'ampia fascia di territorio lungo la sponda occidentale del fiume Dnepr. Le forze ucraine si sono spinte avanti per decine di chilometri nella regione meridionale di Kherson, liberando città e villaggi.

Riprendere il controllo di Kherson, una ricca regione agricola il cui capoluogo vanta un porto chiave dove il fiume Dnepr sfocia nel Mar Nero, è fondamentale per l'Ucraina. È stata la prima città significativa catturata dalla Russia all'inizio della sua invasione alla fine di febbraio e la sua perdita sarebbe stata una grave battuta d'arresto per Mosca, strategicamente paralizzante per i militari e politicamente umiliante per Putin. Poiché è l'unica posizione che i russi occupano a ovest del Dnepr, Kherson è un potenziale trampolino strategico per la Russia per lanciare qualsiasi futura offensiva lungo la costa del Mar Nero verso Odessa.

Anche Mosca è stata costretta ad ammettere la ritirata. Lunedì, il portavoce del ministero della Difesa russo ha riconosciuto che "unità di carri armati superiori" dell'Ucraina si erano "inseriti in profondità nella nostra linea di difesa" vicino ai villaggi di Zolota Balka e Oleksandrivka nella regione di Kherson. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato ieri che più di 200 mila uomini sono stati inviati in Ucraina nelle ultime due settimane, da quando cioè Putin ha annunciato la mobilitazione, il 21 settembre. Il ministro dell'Interno del Kazakistan, Marat Akhmetzhanov, ha detto che da quel giorno, però, un numero equivalente di russi ha attraversato il confine con il suo paese, in fuga dalla mobilitazione o per paura che Putin possa presto imporre la legge marziale e vietare i viaggi internazionali. Altre decine di migliaia di russi sono fuggiti in altri paesi vicini, tra cui Georgia e Finlandia, che dalla fine di settembre, tuttavia, ha chiuso i confini ai "turisti" russi.

I progressi sul campo dei soldati ucraini a Kherson seguono la riconquista nel fine settimana dell'hub di transito strategico di Lyman, nella parte orientale di Donetsk. Gli ucraini hanno ora superato Lyman, apparentemente intenzionati a estendere i loro guadagni a Luhansk, la regione in cui la Russia ha mantenuto la sua presa più forte. "A Lyman pensiamo che le truppe russe si siano ritirate nonostante l'ordine di difendersi e rimanere", ha detto un funzionario della città. "Lasciare quest'area è esattamente ciò che il Cremlino non voleva che accadesse". Ora in pericolo anche il controllo russo sulla regione di Luhansk, che era per lo più incontrastato da giugno. L'Institute for the Study of War (ISW), un think tank con sede a Washington, sostiene che i filmati geolocalizzati corroborino le dichiarazioni dei militari russi secondo cui le truppe ucraine stanno continuando la loro avanzata a est di Lyman, preparandosi a combattere per la città di Creminna.

Mentre la Russia si sta ritirando, Zelensky ha firmato un decreto che rifiuta formalmente qualsiasi negoziato con Putin, una mossa in gran parte simbolica per mostrare la fiducia di Kyiv nella sua posizione militare. Putin ha avvertito che la Russia si sente autorizzata a difendere i territori appena conquistati con tutti i mezzi possibili, incluso, potenzialmente, l'uso di armi nucleari.

La mobilitazione fallita ha portato a gravi recriminazioni in Russia, con alcuni governatori infuriati per il fatto che uomini troppo vecchi o comunque non qualificati siano chiamati ingiustamente alle armi. Shoigu, il ministro della Difesa, ha cercato di rispondere a un torrente di critiche pubblicate sui social media russi di uomini mobilitati e dei loro familiari che lamentano la mancanza di attrezzature adeguate.

