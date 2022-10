Neanche la Corte costituzionale russa sa definire i nuovi confini russi dopo i referendum

Le regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia dovranno essere integrate nella Federazione entro il 1° gennaio 2026, ma non è chiaro con quali perimetri. Potrebbe essere un'occasione per delimitare le zone attraverso i negoziati bilaterali con l'Ucraina

Berlino. La Corte costituzionale della Federazione russa ha pubblicato domenica scorsa quattro sentenze di analogo tenore sulla conformità a Costituzione dei trattati stipulati dalla Russia con gli oblast di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, resisi asseritamente indipendenti a seguito dei referendum convocati in tali regioni e oggetto di successiva annessione da parte della Federazione. La Corte, con sede a San Pietroburgo, è da anni espressione della sola maggioranza governativa e non può ritenersi un giudice indipendente. Degno di nota è, però, il fatto che il 27 settembre, giorno della proclamazione dei risultati referendari, Konstantin Aranovskiy, uno dei diciannove giudici, nominato durante la presidenza Medvedev e noto per le sue numerose opinioni dissenzienti all’interno del collegio, abbia deciso di dimettersi pur non avendo raggiunto il limite dei 70 anni di età. Una breccia nel sistema che inizia a riguardare anche le più alte cariche dello stato.