Putin s'annette un altro pezzo d'Ucraina

Roma. La Russia è stata umiliata dalla controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv e ha reagito con i falsi referendum nelle zone occupate che Vladimir Putin oggi annetterà per decreto alla Russia e la mobilitazione parziale dei maschi maggiorenni. Gli analisti lo hanno soprannominato il momento “all-in” di Mosca. La risposta russa è stata rapida e adesso l’Ucraina ha poco tempo per decidere come reagire. La strategia di Putin sui referendum ha l’ambizione di ridefinire la cornice della guerra agli occhi dei russi: da offensiva – in un territorio straniero e ostile – a difensiva, a tutela della sicurezza e della sovranità della Federazione russa. Secondo Alexander Baunov, ex diplomatico russo e analista del think tank Carnegie, il discorso sulla “autodifesa irrinunciabile” sarà il nuovo mantra della propaganda del Cremlino. Il presidente russo promuove l’escalation e contemporaneamente fa la vittima, in termini di comunicazione non sta funzionando e lo si capisce dal fatto che, oggi, il numero di cittadini maschi scappati dal paese è quasi lo stesso dei mobilitati. Ma aver spostato il conflitto in una nuova categoria permette a Putin di usare metodi più pericolosi (in teoria, “quasi illimitati”) e Kyiv deve decidere come comportarsi.

