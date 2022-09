Avanti con le sanzioni. L'Ue vuole far pagare al Cremlino l'escalation nucleare

Dopo i falsi referendum per annettere i territori occupati in Ucraina e la minaccia nucleare lanciata da Vladimir Putin, Ursula von der Leyen ha presentato l’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia, spiegando che l’Unione europea è determinata “a far pagare il Cremlino per questa ulteriore escalation”. Tra le misure annunciate dalla presidente della Commissione c’è un meccanismo per imporre un tetto globale al prezzo del petrolio russo come concordato al G7, riducendo le entrate per il Cremlino. L’Ue dovrebbe imporre divieti di esportazione di tecnologia, prodotti chimici e componenti usate dal complesso militare e introdurre un embargo su merci russe che valgono 7 miliardi di euro. Simbolicamente, la Commissione propone una norma su misura di Gerhard Schröder, l’ex cancelliere tedesco che si è messo al servizio di Gazprom, Nord Stream e Rosneft: i cittadini europei non potranno più sedere nei consigli di amministrazione delle imprese statali russe.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE