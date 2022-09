Il reclutamento coatto ha rotto la bolla in cui Putin ha tenuto i russi. “Caos totale”

Gli orologi russi stanno “ticchettando tutti insieme”, scrive Tom Nichols sull’Atlantic, lui che è un esperto di Russia e di Difesa e che all’inizio dell’invasione di Vladimir Putin invitava alla cautela sul coinvolgimento diretto dell’occidente in Ucraina, per evitare un’escalation russa difficilmente controllabile. Putin sta finendo il tempo e le idee e questo, che è il momento della disperazione, potrebbe essere il più pericoloso: gli americani sono molto preoccupati dalla possibilità che il regime russo arrivi alle armi tattiche nucleari e in questi mesi abbiamo imparato che i timori di Washington sono spesso fondati. Ma è vero: a Putin sta andando tutto male. “Pochi uomini anziani e un esercito di zombi ci stanno conducendo all’inferno”, ha detto un quarantenne fuggito dalla Russia qualche giorno fa, dopo l’annuncio della mobilitazione parziale da parte del Cremlino, l’ultimo atto dell’“operazione speciale” di Putin: puoi arrestare e mandare in galera chi chiama guerra una guerra, ma non puoi impedire alle persone di disertare se avvii un reclutamento coatto – “caos totale”, titola il Moscow Times.

