Russi a caccia di voti tra i pianerottoli e nei cortili, fucile alla mano. Parla Maria Zolkina

Ieri sono cominciate le operazioni di voto per i falsi referendum di annessione alla Russia in una porzione di territorio ucraino grande quanto un terzo dell’Italia da dove è già scappata la maggior parte degli abitanti (nel caso del Donbas, il 90 per cento di chi viveva nelle zone controllate da Kyiv). I soldati russi sapevano che sarebbero stati pochissimi i cittadini ucraini a presentarsi spontaneamente ai seggi, così sono andati a estorcere il loro voto armati, suonando al citofono di ogni appartamento. A Kherson, nei villaggi occupati della regione di Zaporizhzhia e del Donbas, sono arrivati al mattino presto per essere sicuri di trovare le persone in casa: “Si presentano in tre o quattro, tutti con il fucile in mano e uno con – nell’altra mano – la scheda elettorale. Molti però si erano già nascosti dalla sera prima, avevano previsto che sarebbe andata così e non si sono fatti trovare”, dice al Foglio Maria Zolkina, analista ucraina esperta del conflitto in Donbas che è cresciuta a Stanytsya Luhanska, una cittadina che negli ultimi otto anni è stata sulla linea del fronte e adesso è controllata dai russi. Zolkina è in contatto sia con persone che vivono sotto occupazione da quando è cominciata l’invasione il 24 febbraio sia con quelle che vivono nelle Repubbliche separatiste dal 2014, “è lì che succedono le cose più sorprendenti, dopo la controffensiva ci sono state operazioni della resistenza impensabili fino a tre settimane fa e le autorità non si sentono più sicure, sono diventate paranoiche. Il referendum in corso è più grottesco anche di quello del 2014, perché adesso i separatisti e i russi si sentono in pericolo e hanno fretta, non possono curare la forma”. Secondo Zolkina andare a caccia di voti tra i pianerottoli e i cortili privati è un’intimidazione con una doppia funzione: “Serve sia ad aumentare artificialmente i dati dell’affluenza sia a scovare i maschi maggiorenni che si nascondono per paura di essere chiamati al fronte”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE