Si sente qualche scricchiolio tra i governatori russi

Il trenta per cento delle aziende russe sta cercando di ottenere delle esenzioni dalla mobilitazione per i propri dipendenti. Le scuole sono state chiamate a redigere elenchi di professori adatti ad andare a combattere in Ucraina e alcuni presidi sono in difficoltà, tanto da aver chiesto al ministero dell’Istruzione il permesso di tenere gli insegnanti ai loro posti di lavoro perché già ce ne sono pochi e gli istituti farebbero fatica a coprire le assenze. La mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin in Russia è organizzata su base regionale e, come era già accaduto durante la pandemia, il presidente ha lasciato ai governatori il compito di portare a termine una mansione molto impopolare: durante la pandemia aveva a che fare con la necessità di imporre delle restrizioni per salvare la vita dei cittadini, ora con la convocazione della popolazione maschile da mandare in Ucraina.

