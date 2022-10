Kyiv nella Nato? Così si sono coordinati i partner occidentali dell'Ucraina

È andato tutto molto veloce, ma ora possiamo unire i puntini e vedere il coordinamento occidentale nella reazione al “non è un bluff” di Vladimir Putin (si riferiva alle armi nucleari) e ai falsi referendum per l’annessione delle zone occupate dai russi in Ucraina. La controffensiva dell’esercito di Kyiv è stata rapida ed efficace e ha portato alla liberazione di alcune città importanti: i soldati russi sono scappati, dentro queste aree gli ucraini hanno ancora una volta trovato le tracce della brutalità massiccia e deliberata di Mosca. L’Assemblea generale dell’Onu di metà settembre è stata coordinata tra i partner internazionali dell’Ucraina: tutti hanno chiesto ai paesi membri dell’Onu di non rimanere neutrali, ma di riconoscere la necessità di un’azione collettiva contro l’aggressione russa; tutti hanno segnalato che le regole che governano il Consiglio di sicurezza sono inadatte alla situazione, e che devono essere cambiate. Erano molti anni che il consesso onusiano non mostrava un richiamo così esplicito all’unità in difesa dei princìpi democratici. Mosca intanto, con il discorso di Putin del 21 settembre ha annunciato una mobilitazione “parziale” dei riservisti (300 mila persone), i referendum farsa per annettersi i territori occupati nel Donbas, a Kherson e a Zaporizhzhia, e ha evocato la possibilità di utilizzare le armi nucleari, “non sto bluffando”, ha detto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE