Angurie libere a Kherson: l'ultimo passo della controffensiva

Oggi il Cremlino ha fatto un’ammissione surreale: ha detto di non conoscere i confini della Federazione russa. La situazione è questa perché a Mosca Vladimir Putin ha firmato due decreti e poi ha brindato all’annessione senza neanche sapere con precisione quali pezzi di Ucraina riguardasse, in almeno due province delle quattro “i confini non sono stati determinati, li decideremo dopo delle consultazioni con i residenti”, ha detto Dmitri Peskov, il portavoce di Putin. Mentre al Cremlino provano a sciogliere i grovigli di un’operazione che oltre a essere illegittima sembra sempre più grottesca, Kyiv parla con i fatti e la controffensiva libera altri chilometri quadrati di territorio in Donbas ma soprattutto nella direzione più difficile, quella sud. I profili social ucraini si riempiono di emoticon con le angurie, nuovo simbolo dell’avanzata per riprendere la città di Kherson.

