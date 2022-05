Perché la controffensiva ucraina a Kharkiv è decisiva per riconquistare il Donbas

Tsyrkuny, Kharkiv. Tsyrkuny doveva essere un sobborgo per benestanti che preferiscono la villa con giardino a un passo dalla metropoli (Kharkiv aveva un milione e mezzo di abitanti prima della guerra) rispetto a un appartamento più piccolo e in mezzo al traffico. Oggi per arrivare a Tsyrkuny si incontrano: un distributore di benzina bombardato, un cannone e cinque carri armati russi carbonizzati, un altro abbandonato, una berlina scura senza le ruote con la “Z” scritta sulla portiera anteriore, una macchina che aveva due civili a bordo ed è saltata sulle mine e un cane scaraventato contro un pilone della luce da un’esplosione. Gli ucraini hanno detto che ritrovano i cadaveri russi ovunque: non portano via i corpi dei loro soldati. I russi sono arrivati a Tsyrkuny il primo giorno dell’invasione, la sera del 24 febbraio, e sono scappati sabato scorso. “Sai cosa significa aver avuto l’occasione di andarsene, e non averlo fatto? Anche senza il rimbombo dell’artiglieria non sarei riuscita a dormire una notte”, dice Anastasiya, che ha vissuto in cantina con il marito, le due figlie e i suoi cani di razza. La mattina del 24 è andata in cucina per preparare i pancake alle ragazze e ha acceso la televisione: “Sapevo che era cominciata la guerra, che casa mia è vicina al confine, ho sperato di avere il tempo di trovare una soluzione intelligente e ho sbagliato”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE