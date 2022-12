Confondere e accusare. La strategia post-Covid della Cina

In una vignetta di Vitaly Podvitski, fumettista russo, pubblicata a fine settembre dal Global Times, il tabloid in lingua inglese di proprietà del Partito comunista cinese, si vede il presidente americano Joe Biden che sistema alcuni trofei nello studio ovale. Sul primo, quello più grande, si legge: vittoria sul coronavirus. Fuori, ci sono grossi virus verdi che lo guardano e sghignazzano. A maggio il Global Times aveva pubblicato un’altra vignetta, questa volta nata dalla penna della fumettista cinese Liu Rui: c’è lo Zio Sam, con il cilindro a stelle e strisce, che butta via una mascherina dicendo: “Diritti umani!”. Nel quadrato a fianco c’è un cimitero e una lapide dove si legge: bilancio da morti da coronavirus in America: un milione. La didascalia recita: nessun umano rimasto. Per quasi tre anni, la campagna martellante della propaganda cinese ha puntato su questo: l’inefficienza occidentale, le contraddizioni dell’occidente accusato di non saper gestire la pandemia, di non fare rispettare le regole, di non saper gestire le proteste contro le restrizioni. Adesso la situazione si è ribaltata. E così si ribalta anche la propaganda cinese: avete criticato la nostra strategia contro il Covid, e ora che l’abbiamo eliminata introducete di nuovo l’obbligo di tamponi all’ingresso? Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, anche ieri ha detto che i paesi che hanno introdotto restrizioni ai viaggi seguono un approccio antiscientifico.

