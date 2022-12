In Cina oltre il Covid l'altro guaio è il virus politico

"L’attuale situazione del Covid nel mondo continua a richiedere un approccio basato sulla scienza”, ha detto ieri il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a chi gli chiedeva di commentare la decisione del governo di Tokyo, che ha introdotto nuovamente un test molecolare obbligatorio per chi arriva dalla Cina e sbarca in Giappone. Eppure la Cina per tre anni ha mantenuto i suoi confini sigillati, in un approccio che a un certo punto è stato criticato perfino dall’Oms: la repressiva politica Zero Covid avrebbe potuto essere temporanea, ma non permanente, non senza un adeguato piano vaccinale. E’ durata tre anni. La notizia della riapertura dei confini a partire dall’8 gennaio, e della relativa declassificazione del virus Sars-Cov-2 ad altri meno pericolosi, ieri ha fatto il giro del mondo, e mentre da Pechino si aspettavano festeggiamenti, molti paesi, compresa l’Italia, hanno innalzato le misure di sicurezza per chi arriva dalla Cina. Perché nel frattempo le notizie dal paese sono drammatiche: negli ospedali il numero di pazienti è sei, sette volte oltre il normale, le agenzie funebri lavorano senza sosta.

