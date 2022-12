Il disastro Covid in Cina

Tre anni non sono bastati alla Repubblica popolare cinese per trovare una soluzione all’èra post Covid. Da giorni arrivano notizie catastrofiche dalla Cina: i contagi sono in aumento esponenziale, i dati sul tasso di mortalità poco chiari. Spaventano soprattutto gli anziani, che sono anche la fetta di popolazione meno vaccinata in Cina. Sembra quasi una punizione, quella inflitta ai cittadini cinesi e ai residenti: avete voluto la libertà, odiavate lo stato d’ansia che vi provocava la politica Zero Covid, ed eccovi accontentati.

