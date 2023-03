“Le sanzioni all'export russo fanno male a Putin, l'Ue deve stringerle”. Parla Ben Moll 

“C’era riluttanza sulle contromisure da adottare, soprattutto da parte della Germania: si parlava disoccupazione di massa, di paese al buio. Scenari catastrofici che non si sono verificati. La fase più critica della crisi energetica è alle spalle", dice il professore della London School of Economics

Alla fine, più dei politici ha potuto il mercato. E oggi la crisi energetica in Europa “si è lasciata alle spalle la fase più critica: non ci saranno altre impennate sui prezzi del gas. Putin pensava di avere un’arma molto potente, la realtà è che ha fatto cilecca”. Parola di Benjamin Moll, macroeconomista della London School of Economics che analizza l’impatto delle sanzioni contro la Russia e le relative ripercussioni per le economie europee. “Ci abbiamo lavorato sin dai primi giorni di guerra”, racconta al Foglio. “C’era riluttanza in occidente sulle contromisure da adottare, soprattutto da parte della Germania: si parlava disoccupazione di massa, di paese al buio. Scenari catastrofici che non si sono affatto verificati”.