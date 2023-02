Un anno di sanzioni alla Russia fa capire che ne servirebbero di più

L'economista Mall dice che le restrizioni fanno male poco all'Europa e molto al Cremlino. Si è ancora in tempo per rafforzare l'embargo sulle entrate di Putin e il metodo vincente sarebbe colpire di più l'export

Ci sono da un anno ed è da un anno che se ne parla. Troppo pesanti, effetto boomerang, portano solo al caro bollette – giusto per citare qualche luogo comune. Eppure le sanzioni adottate dai governi europei per colpire la Russia si stanno rivelando efficaci, sebbene l’economia russa abbia evitato il tracollo. Non solo: fanno male a Mosca senza quasi intaccare il pil dei paesi europei. E quindi sarebbe opportuno avere più coraggio, inasprirle. Soprattutto colpendo le esportazioni russe di idrocarburi, perché è grazie agli altissimi prezzi dei beni energetici che fin qui il Cremlino è riuscito a sopravvivere e finanziare la guerra di logoramento in Ucraina.