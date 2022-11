“Le sanzioni sono molto potenti”, ammette la banchiera di Putin

Elvira Nabiullina, governatrice della Banca centrale, dice alla Duma che "l'impatto delle sanzioni non deve essere minimizzato”, per l'economia russa "lo scenario pessimistico si è fatto più reale". Mosca risente anche della mobilitazione

Mentre in Italia si allarga il fronte di chi dubita della strategia dell’Occidente e nega l’impatto delle sanzioni sulla Russia, a Mosca uno dei funzionari russi più importanti del regime dice davanti al Parlamento russo parole chiare: “Le sanzioni sono molto potenti e la loro influenza sull’economia russa e globale non dovrebbe essere minimizzata”. A dirlo è la governatrice della Banca di Russia Elvira Nabiullina in un intervento alla Duma di Stato: “Isolarsi dalla loro influenza non è possibile”, ha aggiunto.