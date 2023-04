L'arrivo della Finlandia nella Nato è una gran sconfitta per Putin

Uno degli attori del "Grande nord", sul cui controllo Mosca ha investito, entra nell'Alleanza atlantica. Ma ciò che non è protetto dalla Nato non è “res nullius” alla mercé del Cremlino

Le conseguenze dell’aggressione putiniana all’Ucraina saranno permanenti, anche nel caso di una tutt’altro che impossibile sconfitta militare russa. L’ingresso della Finlandia nella Nato è una di queste e rende in maniera plastica la sconfitta strategica del despota del Cremlino. Una guerra scatenata col pretesto di “allontanare” la Nato dalla Russia ha, nell’immediato e in maniera definitiva, procurato a Mosca il più lungo confine con un paese Nato: 1.800 chilometri. Con l’ingresso della Svezia, il Baltico si trasforma sempre più in un lago della Nato e lo stesso Mare di Barents, dove la Russia concentra importanti forze sottomarine e testate nucleari intercontinentali, diventa assai più vulnerabile.