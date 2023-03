Finlandia sì, Svezia forse. Le ragioni della trattativa Nato-Erdogan

Dietro al veto turco ci sono le elezioni presidenziali del 14 maggio. Ma la procedura d'ingresso nell'Alleanza si dovrà concludere entro luglio. Per il presidente il "no" in questo momento rappresenta una moneta di scambio

Quasi un anno è trascorso dal 18 maggio 2022, quando Finlandia e Svezia presentarono simultaneamente al segretario generale Jens Stoltenberg le lettere di richiesta d’ingresso nella Nato. Dal successivo invito all’adesione, formulato dai capi di stato e di governo al summit di Madrid del 29 giugno, 28 paesi hanno ratificato il protocollo d’accesso. Molti di essi, nel frattempo, hanno anche fornito garanzie di sicurezza a Stoccolma e Helsinki. Per ogni nuova adesione è però necessaria l’unanimità dei 30 membri dell’Alleanza. Mancavano, come noto, Turchia e Ungheria. Lo scorso 17 marzo, in occasione della visita del presidente finlandese Sauli Niinistö ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha tuttavia reso noto di aver dato il via libera alla procedura parlamentare per la ratifica dell’adesione, ma della sola Finlandia. Con la Svezia continueranno i colloqui. Lo stesso giorno il leader del gruppo parlamentare del partito di governo ungherese Fidesz ha anticipato la ratifica ungherese.