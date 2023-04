Putin mente sulla guerra lunga, dicono il “Club dei patrioti arrabbiati” e un ex della Cia

Il capo del Cremlino ha tutto l’interesse a vendere l’idea d’essere pronto a combattere fino alla fine, ma nel pratico non si muove come un leader che sta scommettendo ogni cosa su una vittoria russa – anche parziale – in Ucraina

Da quando è cominciata l’invasione totale – prima che comparissero le critiche ai generali russi di blogger militari esaltati come l’influencer del genocidio ucraino Vladlen Tatarsky, appena ucciso da una statuetta con le sue sembianze riempita di esplosivo – il punto di riferimento per le obiezioni dei russi all’apparato militare di Mosca era Igor Girkin. Girkin è un agente in pensione (forse) dell’Fsb che nel 2014 ha avuto un ruolo nell’annessione della Crimea e poi è diventato il comandante delle Forze armate dei separatisti del Donetsk. Le sue critiche allo Stato maggiore russo erano meno ideologiche di quelle di Tatarsky e puntuali, tecniche. Sabato Igor Girkin ha fondato, insieme a ex ufficiali dell’aviazione sovietica ed ex leader separatisti, il “Club dei patrioti arrabbiati”.