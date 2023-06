Lo spartitraffico delle influenze russe attorno all'Ue

Questa storia inizia in Italia, risuona negli Stati Uniti, passa per la Serbia e finisce in Russia. Basterebbe farsi trascinare dagli spostamenti di Artem Uss, quelli finora noti, per capire dove i legami di Mosca sono forti e radicati, dove il Cremlino ha le sue zone di influenza e dove lavora sulle aree grigie. Quali sono i paesi amici, paesi nemici, paesi in cui ha fondamenta profonde e paesi in cui, una spinta via l’altra, cerca di farsi strada senza chiedere il permesso. Artem Uss è un nome noto a noi, agli americani e parecchio anche ai russi. Suo padre, Aleksandr, è stato il governatore della regione di Krasnojarsk, è uno dei direttori dell’enorme azienda petrolifera statale Rosneft, amico di Igor Sechin, uno degli uomini più ricchi della Russia e più vicini a Vladimir Putin. Lui, Artem, è invece uno dei più grandi ricercati dei nostri tempi. Si dedicava ad attività di import export, fino a quando gli Stati Uniti non hanno iniziato a raccogliere prove sul ruolo di Uss e della sua società con sede in Germania che portano dritti dritti alla produzione di armi da usare contro l’Ucraina e ai materiali sanzionati che servono a produrle.

