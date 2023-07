La gran girandola delle alleanze improbabili

A Varsavia si studia come cambiare l’Europa e i protagonisti di questa ansia di cambiamento sono i conservatori, la famiglia che a Bruxelles a volte è ambita a volte disdegnata. Il gruppo fino al 23 febbraio del 2022 era il fratello ben vestito del meno presentabile Identità e democrazia, ma sovranista, euroscettico e oppositivo allo stesso modo. Poi la Russia ha attaccato l’Ucraina e molto è cambiato, i conservatori di Ecr hanno ritrovato alcuni valori in comune con altre famiglie europee e sempre meno con Identità e democrazia e si sono uniti nella difesa senza esitazioni di Kyiv e quindi dell’Europa. Gli ospiti dei giorni di studio a Varsavia, i polacchi del partito di governo PiS, dopo l’uscita dal gruppo dei Tory inglesi, sono diventati i creatori, i dispensatori di identità di Ecr. Il loro rapporto con Giorgia Meloni è stato di collaborazione sin dall’inizio, a Varsavia c’è chi ritiene di aver cresciuto Fratelli d’Italia, e in parte ne rivendica la paternità. In Polonia Giorgia Meloni era la più attesa tra gli ospiti, particolare attenzione è stata riservata anche ai cechi del Partito democratico e agli spagnoli di Vox. Ma l’incontro con Meloni, per il PiS era di particolare importanza. Non soltanto perché durante l’ultimo vertice europeo Italia e Polonia sono state su fronti opposti riguardo al nuovo Patto migratorio in un periodo in cui il PiS usa l’immigrazione come spauracchio da campagna elettorale. Ma anche perché le nuove alleanze europee passano per i conservatori e soprattutto per la figura di Giorgia Meloni che ha iniziato a tessere legami con i popolari e con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e se, dopo le europee del 2024, questa nuova maggioranza si consoliderà, qualcosa dentro a Ecr dovrà cambiare oppure dovrà esserci una separazione.

