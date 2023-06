La Spagna degli equivoci tra l'Europa e il voto

La democrazia non è mai un problema”, ha detto Pedro Sánchez per rassicurare gli europei che, quando il premier socialista spagnolo ha annunciato a sorpresa le elezioni anticipate per il 23 luglio all’indomani di una brutta sconfitta alle amministrative, avevano chiesto: e noi? Il primo luglio la Spagna prende la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea per il secondo semestre di quest’anno e dopo appena tre settimane potrebbe avere un nuovo premier con una nuova maggioranza – è una possibilità molto concreta: il Partito popolare ora all’opposizione è dato per vincente in tutti gli sgangherati sondaggi. Naturalmente il Pp, guidato da Alberto Núñez Feijóo, avrà parecchi grattacapi nella formazione di un governo, dovendo fare i conti con la destra estrema di Vox, e i fattori da tenere in considerazione sono molti più di quelli che si vedono in superficie, ma certo definire le priorità spagnole per l’Ue ora, nel mezzo della campagna elettorale e con una leadership uscente, non è un lavoro né semplice né del tutto credibile. Sánchez ha detto che non ci saranno troppe turbolenze in queste prime settimane, e gli europei riempiono i tempi dell’attesa facendo calcoli, attività che si farà sempre più intensa nei prossimi mesi: i popolari spagnoli in ascesa sono un tassello molto rilevante per il Partito popolare europeo che ha un peso specifico calante e che conta sulle elezioni in Spagna e in autunno in Polonia per capire a chi dovrà rivolgersi per racimolare quella trentina di seggi che gli servono per mantenere il proprio potere. Siamo andate a vedere come si presenta la Spagna all’appuntamento europeo e a quello elettorale, svelando qualche equivoco.

