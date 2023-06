Non vinco, ma ti dico che Kyiv perde. Parla Mosca

Fuoco, incendiare, distruggere, polverizzare e ancora annientare con le fiamme. Nel lessico del corrispondente di guerra russo queste espressioni ricorrono molto spesso e sono riferite a quello che l’esercito di Mosca dovrebbe fare in Ucraina, anzi, all’Ucraina. Il corrispondente di guerra non è più un giornalista, o meglio, la sua funzione non si esaurisce con il racconto di quello che accade al fronte. E’ spesso un propagandista, a volte inviato al fronte dai media del Cremlino, più spesso un blogger che prende la linea del Cremlino e va addirittura oltre. Sostiene la guerra contro Kyiv, a volte ha un accesso diretto ai soldati di Mosca, lavora dal fronte e incita, infuoca, strepita, combatte pure. In russo vengono chiamati voenkory, il termine è storico, oggi sono degli estremisti, odiano Kyiv, detestano l’occidente, sono sicuri che la Russia prevarrà perché, dicono, è dalla parte della ragione. Che siano impiegati dai media del Cremlino o blogger, sono tutti molto seguiti e anche abbastanza famosi tra i russi perché offrono più dettagli rispetto alle informazioni ufficiali, ai servizi in televisione o agli esperti a piede libero nei salotti propagandistici. Anche loro, i voenkory, sono propagandisti, e hanno assunto questa loro nuova funzione dal 2014, dopo la prima invasione dell’Ucraina, l’annessione illegittima della Crimea e la guerra nel Donbas e hanno inaugurato un nuovo genere del reportage di guerra russo: il reportage di propaganda, appunto.

