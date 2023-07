L'Europa alle prese con i Paesi Bassi, tutti da rifare

In un attimo è cambiato tutto nei Paesi Bassi, una settimana di discussione sui ricongiungimenti familiari dei migranti, un compromesso possibile ma infine non raggiunto in una coalizione litigiosa al potere, e il premier Mark Rutte s’è dimesso. Prima dal governo poi da tutto: il più longevo primo ministro dei Paesi Bassi, tredici anni scanditi dal sorriso, dalla bicicletta, dalla sobrietà e dal pragmatismo che gli hanno regalato il soprannome di “Mr Normal”, ora vuole fare – dice – l’insegnante. O meglio, lo farà quando sarà in carica il prossimo governo e pure se le elezioni sono previste per novembre poi ci sarà la fase delle negoziazioni, che potrebbero durare a lungo – l’ultima volta ci vollero 271 giorni. Quindi di questo “premier gioioso”, come lo ha definito l’Economist, sentiremo ancora parlare, ma le sue dimissioni hanno avuto un effetto domino impressionante: “Non mi ricordo un can can simile”, ci ha detto Donatello Piras, presentatore e commentatore politico italo-olandese per la BNR Nieuwsradio. Molti leader di partito, che erano anche ministri, hanno deciso di lasciare la politica, per ragioni diverse e che non sono state condizionate da Rutte, ma in un attimo, appunto, è cambiato tutto. L’esodo comprende la leader dei D66, i liberali di sinistra, Sigrid Kaag, e il leader cristiano-democratico della Cda, Wopke Hoekstra, che ora è ministro degli Esteri ma che nei ricordi europei è soprattutto il frugalissimo titolare delle Finanze che ha fatto ammattire soprattutto noi, gli spendaccioni del sud. Questo vuol dire che si affaccia una nuova generazione di leader, cosa che non sembra spaventare gli olandesi che “al 70 per cento – dice Piras – sono contenti che sia finita questa stagione, ma che sono consapevoli del fatto che ci sarà un vuoto di esperienza”. Un ricambio così, improvviso e complessivo, è un rischio o un’opportunità? Sarà il preambolo a un’avanzata sovranista? Siamo andate alla ricerca di una risposta, provando a capire che cosa lascia Rutte ai Paesi Bassi e quanto è pronta la sua successione.

