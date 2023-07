Sigrid Kaag, “la strega” della politica olandese, lascia la vita pubblica

La prima torcia infuocata contro “la strega” liberale è stata accesa da un No vax, durante la pandemia: un signore con la giacca a vento bianca, i jeans e lo zainetto si è presentato sotto casa di Sigrid Kaag, vicepremier dei Paesi Bassi e ministra delle Finanze: sorreggeva con entrambe le mani una torcia in fiamme. La torcia deve essere sembrata una buona idea, è diventata il simbolo delle minacce contro la Kaag, e nel febbraio scorso un gruppo di sostenitori del Partito civico-contadino, la forza antisistema in crescita con i suoi trattori in protesta contro il Green deal, ha accolto la vicepremier diretta a un incontro con i cittadini con le torce in mano. Le immagini ritraggono la Kaag che cerca di parlare con questi agricoltori e loro le si avvicinano, la accerchiano, ognuno con una torcia infuocata in mano. Non sono tanti e non è nemmeno corretto liquidarli tutti come pericolosi eversori, visto che sono i rappresentanti di un partito che manifesta il suo dissenso contro le politiche del governo che la Kaag rappresenta, ma la torcia in mano ha preso un significato preciso nella contestazione minacciosa alla vicepremier.

