Si sente già aria di elezioni europee, e iniziano le “pause” sul Green deal

Bruxelles. Le campagne elettorali non sono mai un buon momento per approvare riforme dolorose e quella per il rinnovo del Parlamento europeo nel giugno del 2024 non fa eccezione. La vittima predestinata sono alcuni dei provvedimenti necessari a completare il Green deal, la grande agenda climatica e ambientale diventata il marchio di fabbrica della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen. A poco più di un anno dalle elezioni, anche se le campagne nazionali non sono ancora iniziate, sono state sparate le prime salve. Questa settimana è stato colpita la “Legge sul ripristino della natura”, presentata dalla Commissione nel giugno del 2022, che fissa l’obiettivo di riparare almeno il 20 per cento delle superfici terrestri e marine danneggiate entro il 2030. Al Parlamento europeo, la commissione Agricoltura e la commissione Pesca hanno rigettato la proposta di regolamento. I deputati del Partito popolare europeo e i liberali di Renew hanno votato insieme ai gruppi sovranista e di estrema destra per bocciare il provvedimento. La commissione Ambiente, che è la capofila ed è tradizionalmente pro clima, voterà il 15 giugno. La plenaria del Parlamento europeo dovrebbe esprimersi in luglio. Una bocciatura non è esclusa. Un’altra proposta per ridurre del 50 per cento l’uso di pesticidi chimici entro il 2030 rischia di fare la stessa fine. Se una parte consistente del Green deal è già legge, nei prossimi dodici mesi rimangono da negoziare e approvare decine di testi. Dalle “case green” alla biodiversità, passando per la riforma del mercato elettrico, si moltiplicano i pericoli di incidenti in un Parlamento europeo in scadenza, dove la “maggioranza Ursula” è sempre meno coesa.

