Riforme, clima, diritti. Così i liberali hanno rosicchiato voti a tutti

L’Olanda si sveglia moderata, liberaldemocratica, sempre più vicina all’Unione europea. E’ stata la vittoria annunciata di Mark Rutte, certo: il premier tenace, capace di resistere agli scossoni della pandemia e allo scandalo politico che l’aveva spinto alle dimissioni lo scorso gennaio, eppure ringalluzzito da due seggi in più – 35 in totale – rispetto alle elezioni del 2017. Ma è stato soprattutto l’exploit di Sigrid Kaag, 59enne leader dei Democraten66 che diventano il secondo partito del paese contro ogni pronostico. E sondaggio: “Tutti li davano non oltre i 19 seggi che avevano finora. Ne hanno presi 24, eguagliando il loro miglior risultato di sempre”, dice al Foglio Donatello Piras, commentatore politico italo-olandese e presentatore di Bnr Nieuwradio. “Si tratta della terza forza di centro oltre al Vvd di Rutte e ai democristiani. Economicamente verso il liberismo di destra, ma molto progressista sui diritti. La mano di Kaag sul partito è sotto gli occhi di tutti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni