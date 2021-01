Chi mette a posto il Covid-caos dell'Olanda

Sabato nei Paesi bassi è entrato in vigore il coprifuoco dalle 21, una nuova misura restrittiva introdotta dal governo per cercare di contenere l’aumento dei contagi. Il premier Mark Rutte, in carica per gli affari correnti, ha anche cambiato posizione sulla libera circolazione interna: un cambiamento che dice tanto sul nuovo approccio alla pandemia del premier olandese. Contro il coprifuoco sono scoppiate proteste violente e non autorizzate, i manifestanti si sono radunati in tutte le principali città del paese, e in seguito alle violenze sono state arrestate più di cento persone, ha detto oggi la polizia. “Queste non sono proteste – ha commentato Rutte – sono violenze criminali e saranno trattate come tali”. Il governo del premier olandese – composto dai liberali di destra del Vvd, i cristianodemocraici della Cda, i liberali di sinistra del D66 e l’Unione cristiana Cu – si è dimesso il 15 gennaio per uno scandalo legato a un precedente esecutivo, di cui Rutte era sempre il leader.

